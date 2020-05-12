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مرأة

طريقة سهلة وسريعة وموفرة لعمل الكمامة بالمنزل.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:18 ص
كمامة
كمامة
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أسماء عبد الحفيظ

نظرا لارتفاع أسعار الكمامات فى ظل انتشار فيروس كورونا، يلجأ الكثير من الأشخاص لعمل الكمامة بالمنزل بشكل موفر وسريع، كما يمكنهم التخلص منها فور الاستعمال للمرة الأولى لعدم التعرض للعدوى.


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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل أجنبي يشرح طريقة عمل الكمامة بالمنزل من أوراق المناديل والاستيك.


وذلك من خلال قطع قطعتين من المناديل السميكة ثم وضعهما على بعضهما وطيهما مثل طريقة عمل المروحة الورقية.


وفي النهاية يتم تدبيس الطرف الأيسر بالأستيك، وكذلك الأيمن، ثم فتحها مثل الكمامة وارتدائها، كما يمكن الاعتماد على بقايا قماش أو ملابس قديمة أو مناديل المطبخ.


وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والتموين وغيرها، وأهمها حظر الاجتماعات والتجمعات واتّباع إجراءات النظافة العامة والشخصية.

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