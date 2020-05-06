مع تزايد إصابات كورونا.. ما الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة

غالبًا ما يساعد ارتداء قناع الوجه الأشخاص على الشعور بالحماية والطمأنينة من فيروس كورونا المستجد، ولكن هل يمكن أن يمنعك قناع الوجه الجراحي من التعرض لأمراض معدية معينة أو نقلها؟
إذا كانت أقنعة الوجه تحميك من الأمراض المعدية، مثل COVID-19 ، فهل هناك طريقة مناسبة لارتدائها والتخلص منها؟
يعرض موقع health line خطوات لوضع قناع الوجه:
- قبل ارتداء القناع، اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، أو افرك يديك معًا تمامًا باستخدام معقم اليدين الكحولي.
- تحقق من وجود عيوب في قناع الوجه، مثل الدموع أو الحلقات المكسورة.
- ضع الجانب الملون من القناع للخارج.
- إذا كان موجودًا، تأكد من وجود الشريط المعدني في الجزء العلوي من القناع ووضعه على جسر أنفك.
- إذا كان القناع:
حلقات الأذن: أمسك القناع من خلال حلقات الأذن وضع حلقة واحدة فوق كل أذن.
- العلاقات: امسك القناع من الأوتار العليا اربط الأوتار العلوية في قوس آمن بالقرب من تاج رأسك اربط الأوتار السفلية بإحكام في قوس بالقرب من قفا عنقك.
- شرائط مرنة مزدوجة: اسحب الشريط العلوي فوق رأسك وضعه على تاج رأسك اسحب الشريط السفلي فوق رأسك وضعه على قفا عنقك.
- قم بتشكيل الشريط العلوي المعدني القابل للانحناء على شكل أنفك عن طريق الضغط والضغط عليه بأصابعك.
- اسحب الجزء السفلي من القناع فوق فمك وذقنك.
- تأكد من أن القناع يناسب بشكل مريح.
- لا تلمس القناع مرة واحدة في الموضع.
- إذا أصبح القناع متسخًا أو رطبًا ، فاستبدله بآخر جديد
إذا كانت أقنعة الوجه تحميك من الأمراض المعدية، مثل COVID-19 ، فهل هناك طريقة مناسبة لارتدائها والتخلص منها؟
يعرض موقع health line خطوات لوضع قناع الوجه:
- قبل ارتداء القناع، اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، أو افرك يديك معًا تمامًا باستخدام معقم اليدين الكحولي.
- تحقق من وجود عيوب في قناع الوجه، مثل الدموع أو الحلقات المكسورة.
- ضع الجانب الملون من القناع للخارج.
- إذا كان موجودًا، تأكد من وجود الشريط المعدني في الجزء العلوي من القناع ووضعه على جسر أنفك.
- إذا كان القناع:
حلقات الأذن: أمسك القناع من خلال حلقات الأذن وضع حلقة واحدة فوق كل أذن.
- العلاقات: امسك القناع من الأوتار العليا اربط الأوتار العلوية في قوس آمن بالقرب من تاج رأسك اربط الأوتار السفلية بإحكام في قوس بالقرب من قفا عنقك.
- شرائط مرنة مزدوجة: اسحب الشريط العلوي فوق رأسك وضعه على تاج رأسك اسحب الشريط السفلي فوق رأسك وضعه على قفا عنقك.
- قم بتشكيل الشريط العلوي المعدني القابل للانحناء على شكل أنفك عن طريق الضغط والضغط عليه بأصابعك.
- اسحب الجزء السفلي من القناع فوق فمك وذقنك.
- تأكد من أن القناع يناسب بشكل مريح.
- لا تلمس القناع مرة واحدة في الموضع.
- إذا أصبح القناع متسخًا أو رطبًا ، فاستبدله بآخر جديد