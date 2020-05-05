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تورتة الكسلانين .. طريقة عمل ليزي كيك مع الشيف توتا مراد .. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر الليزي كيك من أسهل الوصفات التي يتم تحضيرها في المطبخ وقدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل ليزي كيك والتي تسمي بـ تورتة الكسلانين.

- مقادير طريقة عمل الليزي كيك:

2كوب بسكويت
نص كوب زبدة مذابة
ثلثين كوب كاكاو خام 
كوب حليب مكثف
2 ملعقة صغيرة فانليا سائلة
كنافة
مشمش
صوص

طريقة عمل ليزي كيك :
- خلط الكاكو والحليب المكثف والزبدة بعد تسيحها وتقليبهم جيدا.
- أضف البسكوت بعد تكسيرة إلى قطع متوسكة الحجم ومن ثم أضافة الكنافة والمشمش والمكسرات وخلطهم.
- وضع المكونات في صنية والضغط عليها ووضعها في الثلاجة ثلاث ساعات ومن ثم تقيعها وتقديمها.
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