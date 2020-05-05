تورتة الكسلانين .. طريقة عمل ليزي كيك مع الشيف توتا مراد .. فيديو

تعتبر الليزي كيك من أسهل الوصفات التي يتم تحضيرها في المطبخ وقدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل ليزي كيك والتي تسمي بـ تورتة الكسلانين.
- مقادير طريقة عمل الليزي كيك:
2كوب بسكويت
نص كوب زبدة مذابة
ثلثين كوب كاكاو خام
كوب حليب مكثف
2 ملعقة صغيرة فانليا سائلة
كنافة
مشمش
صوص
طريقة عمل ليزي كيك :
- خلط الكاكو والحليب المكثف والزبدة بعد تسيحها وتقليبهم جيدا.
- أضف البسكوت بعد تكسيرة إلى قطع متوسكة الحجم ومن ثم أضافة الكنافة والمشمش والمكسرات وخلطهم.
- وضع المكونات في صنية والضغط عليها ووضعها في الثلاجة ثلاث ساعات ومن ثم تقيعها وتقديمها.
- مقادير طريقة عمل الليزي كيك:
2كوب بسكويت
نص كوب زبدة مذابة
ثلثين كوب كاكاو خام
كوب حليب مكثف
2 ملعقة صغيرة فانليا سائلة
كنافة
مشمش
صوص
طريقة عمل ليزي كيك :
- خلط الكاكو والحليب المكثف والزبدة بعد تسيحها وتقليبهم جيدا.
- أضف البسكوت بعد تكسيرة إلى قطع متوسكة الحجم ومن ثم أضافة الكنافة والمشمش والمكسرات وخلطهم.
- وضع المكونات في صنية والضغط عليها ووضعها في الثلاجة ثلاث ساعات ومن ثم تقيعها وتقديمها.