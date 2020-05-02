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مرأة

هنخس في رمضان .. نصائح لإنقاص الوزن خلال الشهر الكريم

السبت 02/مايو/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تتسم المائدة في رمضان بتنوعها ما بين المشروبات والطعام والحلويات وكل منهم يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي تزيد من وزن الجسم لذلك يجب الحرص على إنقاص الوزن خلال شهر رمضان.

وقدم خبير التغذية العلاجية الكوتش سالم عمارة، بعض النصائح لانقاص الوزن في شهر رمضان:

- تناول مشروبات خالية الدسم مثل اللبن
- الابتعاد عن السكريات
- تناول الخضروات والفاكهة
- من الممكن تحضير القهوة بجانب المكسرات كوجبة سحور
- تناول المشمش والموز والتمر و الحليب في السحور لغناهم بمادة البوتاسيوم التي لاتشعركم بالعطش طوال النهار.
- ممارسة الرياضة المنزلية بأستمرار
- الابتعاد عن المشروبات الغازية


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