نيسان مصر تؤكد استمرار العمل في الإنتاج

قالت بعض التقارير عن مسئولين في شركة نيسان إيجيبت أن انتاج السيارات المحلية في مصر مستمر ولا يوجد أي عوائق في الفترة الحالية كما ان العمل في الشركة مستمر رغم أزمة الكورونا وعمليات التصنيع مستمرة .



وأوضحت الشركة أن هناك احتمالية كبيرة في حدوث تأخير في توريد مكونات السيارات وقطع الغيار المستوردة وذلك بسبب الظروف الحاية دون أن يؤثر ذلك على عمليات التصنيع.



وأكد المتحدث باسم شركة نيسان في مصر، أن صناعة سيارات نيسان في مصر لا يعتمد فقط على مصنعي مكونات السيارات من الصين ولكن هناك العديد من شركات السيارات الاخرى.



كما أشار المتحدث إلى أن مبيعات شهر رمضان تواجه تراجع بصورة عامة ولكن هناك توقع كبير بزيادة في المبيعات مع عيد الفطر مشيرا إلى أهمية استراتجية السيارات في دعم صناعة السيارات في مصر وتوفير الدعم الحكومي لتصنيع محليا .



يذكر أن صدر مؤخرا تقرير لمجلة أوتو كار Autocar العالمية المهتمة بشئون السيارات أنه سيتم الكشف عن سيارة Z جديدة من نيسان خلال عام على الأكثر.



