مصير الدوريات حول العالم من الاستئناف في ظل خطر كورونا

الجمهورية التشيكية: 23 مايو
الدنمارك: 28 مايو
صربيا: 30 مايو
النمسا: الثاني من يونيو
البرتغال: الرابع من يونيو
كرواتيا: السادس من يونيو
تركيا: 12 يونيو
النروبج: 16 يونيو
روسيا: 21 يونيو
فنلندا: الأول من يوليو
تم تحديد موعد العودة في 12 مايو 2020، وفي بيان صحفي حدد اتحاد كرة القدم 20 أغسطس كموعد مبدأي لعودة الدوري السعودي.
لم يكن الاتحاد السعودي الوحيد عربيًا الذي حدد موعد العودة، فالاتحاد التونسي أعلن عن خطته للعودة في أوائل أغسطس هو الآخر.
لم يتم تحديد حتى الان أي موعد مبدئي لعودة الدوري المصري بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث أشارت تقارير إلى أن البطولة ستلغى إذا لم تستأنف في منتصف يوليو، وذلك لعدم إفساد الموسم الجديد.
وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.