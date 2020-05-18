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رياضة

مصير الدوريات حول العالم من الاستئناف في ظل خطر كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ما زال مصير الموسم الحالي مجهولًا في أغلب دول العالم، في ظل فترة توقف النشاط الكروي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تهدد بإلغاء العديد من المسابقات.

وتحاول الاتحادات المحلية لاستكمال الموسم الجاري، من أجل تفادي الخسائر المالية، التي سببتها الازمة، مثل العائد من بث المباريات، والدعاية الإعلانية، وتوقف دخول الإيرادات خزائن الأندية.

وشجع عودة البونسليجا باقي الدوريات حول العالم إلى التفكير في الإستئناف مجددا من أجل تعويض الخسائر التي لحقت بها.

وفيما يلي نعرض الدوريات التي حسمت موقفها بشكل رسمي من العودة 

أوروبا 

جزر فارو: التاسع من مايو

الجمهورية التشيكية: 23 مايو

الدنمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

تركيا: 12 يونيو

النروبج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول من يوليو

الدوريات العربية 

موقف الدوري السعودي

تم تحديد موعد العودة في 12 مايو 2020، وفي بيان صحفي حدد اتحاد كرة القدم 20 أغسطس كموعد مبدأي لعودة الدوري السعودي.

لم يكن الاتحاد السعودي الوحيد عربيًا الذي حدد موعد العودة، فالاتحاد التونسي أعلن عن خطته للعودة في أوائل أغسطس هو الآخر.

موقف الدوري الإماراتي

تدرس رابطة المحترفين الإماراتية، عودة منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد إجازة عيد الفطر، بعد توقف المسابقة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتسعى الرابطة لحسم مصير المسابقة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يصدر القرار باستئناف النشاط الكروي بعد التشاور مع الجهات المختصة، لكي تقوم الأندية بإعداد لاعبيها.

وبحسب التقارير، فإن سيتم استكمال الجولات السبع المتبقية من البطولة، في منتصف أغسطس وتستمر طوال سبتمبر، لحسم مصير بطل المسابقة والفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى، على أن يتم تحديد انطلاقة الموسم الجديد خلال أكتوبر المقبل.

موقف الدوري التونسي

ينتظر الاتحاد قرار الدولة بشأن إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ 15 مارس الماضي، بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة.

ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة أولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها، من دون حضور الجماهير، وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري

موقف الدوري المغربي

يعقد اتحاد الكرة المغربي، اليوم، اجتماعا بالفيديو لتحديد مصير الدوري سواء بـ استكماله أو إلغاءه، علمًا بأن في حال استمراره سيلعب خلف الأبواب المغلقة، في منتصف يونيو المقبل، مع اتخاذ إجراءات احترازية شديدة.

موقف الدوري المصري

لم يتم تحديد حتى الان أي موعد مبدئي لعودة الدوري المصري بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث أشارت تقارير إلى أن البطولة ستلغى إذا لم تستأنف في منتصف يوليو، وذلك لعدم إفساد الموسم الجديد.


وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.


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