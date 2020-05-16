من هو المصري عمر مرموش الذي ظهر مع فولفسبورج بعودة بوندسليجا؟

وكان مرموش من ناشئي وادي دجلة، ليحقق معهم لقب هداف دوري منطقة القاهرة للناشئين مواليد 1999 عام 2016، برصيد 44 هدفًا، سجلها في 22 مباراة فقط.





وأعتمد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق وادي دجلة عللى مرموش في عام 2016 للاعتماد عليه في الفريق الأول، وشارك المهاجم الصاعد في 17 مباراة بمسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل 3 أهداف، رغم مشاركته أساسيًا في مواجهات معدودة.