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رياضة

من هو المصري عمر مرموش الذي ظهر مع فولفسبورج بعودة بوندسليجا؟

السبت 16/مايو/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تواجد المصري عمر مرموش، لاعب نادي فولفسبورج ، على مقاعد بدلاء فريقه، في مباراة اليوم أمام نظيره أوجسبورج، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني"البونسدليجا".

وتواجد مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق عام 2017 قادمًا من نادي وادي دجلة المصري.



وحمل مرموش القميص رقم 29 مع الفريق في تلك المباراة لكنه لم يشارك، لكن تم تصعيده للفريق الأول بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم.

وكان مرموش من ناشئي وادي دجلة، ليحقق معهم لقب هداف دوري منطقة القاهرة للناشئين مواليد 1999 عام 2016، برصيد 44 هدفًا، سجلها في 22 مباراة فقط.

وأعتمد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق وادي دجلة عللى مرموش في عام 2016 للاعتماد عليه في الفريق الأول، وشارك المهاجم الصاعد في 17 مباراة بمسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل 3 أهداف، رغم مشاركته أساسيًا في مواجهات معدودة.

وكانت منافسات الدوري الألماني عادت من جديد اليوم، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت 5 مباريات حتى الآن من منافسات الجولة السادسة والعشرين من البونسدليجا.

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