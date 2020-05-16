لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه





وتواجد مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق عام 2017 قادمًا من نادي وادي دجلة المصري.





وحمل مرموش القميص رقم 29 مع الفريق في تلك المباراة لكنه لم يشارك، لكن تم تصعيده للفريق الأول بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم.





وكانت منافسات الدوري الألماني قد عادت من جديد اليوم، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت 5 مباريات حتى الآن من منافسات الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا.





يذكر أن فولفسبورج فاز على أوجسبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب أوجسبورج أرينا.