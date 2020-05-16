فولفسبورج يقلب الطاولة على أوجسبورج ويحقق فوزًا في آخر الدقائق.. فيديو





افتتح ستيفن التسجيل لفولفسبورج في الدقيقة 43 ، قبل أن يغادل الكرواتي جيدفيتش النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.





عن طريق لاعبه فيليكس أودوخاي في الدقيقة 66، حيث عاد الحكم لتقنية الفار للمرة الأولى منذ عودة الدوري الألماني ، ويتبين وجود اللاعب في موقف تسلل، ليتم إلغاء الهدف. وألغى حكم المباراة هدفًا لأوجسبورج





وفي الدقيقة 91، سجل جينتشييك هدف الانتصار للضيوف، ليهدي لفريقه أول 3 نقاط بعد عودة الدوري الألماني.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي فولفسبورج للنقطة 39 في المركز السادس، بينما توقف رصيد أوجسبورج عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.

حقق فولفسبورج فوزًا صعبًا على مضيفه أوجسبورج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.