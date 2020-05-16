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رياضة

فولفسبورج يقلب الطاولة على أوجسبورج ويحقق فوزًا في آخر الدقائق.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق فولفسبورج فوزًا صعبًا على مضيفه أوجسبورج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح ستيفن التسجيل لفولفسبورج في الدقيقة 43 ، قبل أن يغادل الكرواتي جيدفيتش النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.

وألغى حكم المباراة هدفًا لأوجسبورج عن طريق لاعبه فيليكس أودوخاي في الدقيقة 66، حيث عاد الحكم لتقنية الفار للمرة الأولى منذ عودة الدوري الألماني، ويتبين وجود اللاعب في موقف تسلل، ليتم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة 91، سجل جينتشييك هدف الانتصار للضيوف، ليهدي لفريقه أول 3 نقاط بعد عودة الدوري الألماني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي فولفسبورج للنقطة 39 في المركز السادس، بينما توقف رصيد أوجسبورج عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.
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