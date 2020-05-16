الشوط الأول.. بوروسيا دورتموند يتقدم على شالكة في الدوري الألماني.. فيديو





كان نادي بروسيا دورتموند المسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، حتى تمكن عن طريقه لاعبه المتألق بشدة النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل أول أهداف الدوري الألماني بعد العودة في الدقيقة 29 بعد تلقيه عرضية رائعة من ثورجان هازارد من الجانب الأيمن، ليحتفل اللاعب بعيدًا عن زملائه .





وفي الدقيقة 44 ، سجل البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثاني لأسود الفستيفال بعد خطأ من حارس شالكة في إبعاد الكرة،لينتهي الشوط الأول بتقدم بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.





وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على عودة منافسات الدوري الألماني لتقرر رابطة البونسدليجا عودة النشاط بدءًا من اليوم السبت ، ليصبح أولى الدوريات الكبرى العائدة بعد توقف فيروس كورونا والذي استمر أكثر من شهرين.