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رياضة

ماكينة أهداف لا تتوقف.. هالاند نجم بوروسيا دورتموند ينتصر على كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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إسراء أشرف
يبدو أن النرويجي إيرلينج هالاند، موهبة بوروسيا دورتموند الألماني، لم يتأثر بفترة تجميد النشاط الكروي، التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، منذ شهرين، حيث ظهر مع فريقه ضد شالكه بنفس مستواه المعهود، قبل جائحة كورونا.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا اليوم، السبت، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في البوندسليجا وأغلب دوريات العالم، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وساهم هالاند في فوز فريقه دورتموند على شالكه بنتيجة 4-0، بالمباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الاسبوع الـ26 من الدوري الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

وافتتح هالاند أهداف بوروسيا دورتموند في الدقيقة 29، بينما سجل زميله رفائيل جوريرو الهدف الثاني في الدقيقة 45، فيما أحرز ثورجان هازارد الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يأتي جوريرو مجددًا ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 63.

وبات هالاند ثاني لاعب في التاريخ، يسجل 13 هدفا في أول 12 مباراة، بجميع المسابقات مع فريق بالدوري الألماني، حيث حقق كلاوس ماتيشيك هذا الإنجاز من قبل عندما كان لاعبا في صفوف فيردر بريمن عام 1965.

ومنذ وصوله إلى سيجنال إيدونا بارك في يناير الماضي، نجح النرويجي ماكينه الأهداف في تسجيل 10 أهداف في 9 مباريات مع دورتموند في مسابقة البوندسليجا.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى النقطة 54، خلف بايرن ميونخ المتصدر بنقطة واحدة، والذي سيواجه يونيون برلين، غدًا، الأحد.
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