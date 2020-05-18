شاهد.. سقوط شرطيين مزيفين يسرقان أهالى الأميرية وقت حظر التجول

انتحل عاطلان صفة رجال شرطة وقاما بتفتيش المواطنين وسرقتهم وقت حظر التجوال بمنطقة الأميرية، إلا أن يقظة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد فقد تم ضبطهما وتبين قيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".





ففى أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بدائرة القسم تلاحظ لهم سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر وأمكن استيقافها، وضبط مستقليها وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهم (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر") وبصحبتهما قائدها.





وبسؤال الأخير قرر باستقلال المذكورين الدراجة البخارية صحبته عقب ادعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم واستيقاف المارة وتفتيشهم.





وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".





أقرا بارتكاب عدد ٢ حادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان واتهماهما بالسرقة بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" تم اتخاذ الإجراءات القانونية.