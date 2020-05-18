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مرأة

بطاطس محشية بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف غادة عاطف

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
لا يخلو المطبخ من البطاطس فهي وجبة يحبها الكبار والصغار ويمكنك طهيها بالكثير من الطرق واليكم طريقة عمل البطاطس المحشية بالدجاج والجبن على طريقة الشيف غادة عاطف.

المقادير
جرام زبدة (مذابة)

كوب مايونيز

كوب جبنة شيدر (مبشورة)

معلقة كبيرة زيت ذرة

كوب دجاج (مطبوخ ومفروم)

عدد بطاطس (كبيرة)

عدد فلفل أحمر حلو

عدد فلفل أخضر حلو

معلقة كبيرة فص ثوم مهروس (محمر)

عدد مكعب مرقة دجاج

رشة فلفل اسود مطحون

- الخطوات
- غسل البطاطس جيدا ونثقبها بالشوكة ونقوم بوضعها في صينية الشوي ونشويها في الفرن لمدة ساعة، ثم نقسمها لنصفين وتفريغ المحتوى لحشوها ثم ندهنها بقليل من الزيت ونشويها لمدة 10 دقائق .

- فى وعاء نضع البطاطس المهرووسة ونضيف الدجاج و الفلفل و مكعب مرق الدجاج ثم المايونيز والزبدة و الثوم بعد تحميره و نقوم بمزج الخليط حتى يتجانس و يمتزج.

- نحشي أنصاف البطاطس بالخليط السابق ونرش على الوجه جبن شيدر مبشورة ثم رشة فلفل أسود.

- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يتحمر الوجه. 
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