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أخبار البلد

شركات السياحة تحذر من التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على الشهادة الصحية..مستند

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:55 ص
فنادق مصر - ارشيفية
فنادق مصر - ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
أهابت غرفة شركات السياحة، عدم التعامل مع الفنادق دون حصولها على شهادة السلامة الصحية "safety hygaiene " من وزارة السياحة والآثار، وعدم إدراج أى فنادق فى البرامج الخاصة بالشركة ، دون التأكد من حصول الفندق على الشهادة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة و الاثار وغرفة شركات السياحة، للحفاظ على حقوق الشركات السياحية الجادة و الملتزمة ،وكذلك المواطنين الحاجزين مع الشركات ،لتنفيذ برامج السياحة الداخلية .


أوضحت غرفة شركات السياحة ، انه حال قامت الشركة بالتسويق لفندق مازال فى طريقة للحصول على شهادة السلامة الصحية ، وتم بيع الرحلة لاى عميل ولم يتمكن الفندق من الحصول على الشهادة الصحية، قبل تنفيذ التسكين يجب ان تتعهد الشركة ،برد كامل ماتم سداده للعملاء مع اضافة مايفيد ذلك فى ايصال السداد الخاص بالشركة ، والذى يستلمة العميل عند السداد .

يذكر أن استوفت ١٠ فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

فيما تقدم الي غرفة المنشآت الفندقية طلبات من ١٧٢ فندقا لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.


شركات السياحة تحذر من التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على الشهادة الصحية..مستند
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