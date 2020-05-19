شركات السياحة تحذر من التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على الشهادة الصحية..مستند

أهابت غرفة شركات السياحة، عدم التعامل مع الفنادق دون حصولها على

"safety hygaiene " من وزارة

والآثار، وعدم إدراج أى فنادق فى البرامج الخاصة بالشركة ، دون التأكد من حصول الفندق على الشهادة.