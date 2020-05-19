في 3 جمل.. كيف يفوز دونالد ترامب مرة أخرى؟

كشف الممثل الهوليودي المخضرم "جيمس وودز" وأحد مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الطريقة التي يمكن أن تعيد انتخاب ترامب لفترة رئاسة ثانية وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.









قال وودز :"دونالد ترامب شخص خشن في تصريحاته، لكنه يحب أمريكا أكثر من أي رئيس آخر قابلته"، ليقوم ترامب بإعادة التغريد على كلامه وكتب يقول "أعتقد أن هذا إطراء عظيم .. شكرا لك جيمس!".









لكن تصريحات وودز، تشير إلى الطريقة التي قد تؤهل ترامب للفوز مرة أخرى في نوفمبر المقبل كما فاز في عام 2016.









أشارت استطلاعات رأي عام 2016 لعدد من الأشياء هي التي ستكتب الفوز الثاني لترامب إذا ما اتبعها:









1) قال أقل من 4 لكل 10 ناخبين في 2016 إن لديهم رأيًا إيجابيًا عن ترامب، وهذا يجب أن يتواصل وأن يرتفع عدد مؤيديه ومن لديهم أفكار وآراء إيجابية حوله.









2) اعتقد 1 من كل 3 أشخاص أن ترامب كان صادقًا وجديرًا بالثقة، وهذا يجب أن يستمر، والكلمة الفصل فيه تحقيق إدارته نجاحا في مكافحة فيروس كورونا المستجد.









3) قال 35 ٪ فقط إن ترامب سيكون رئيسًا، ويجب أن يتضاعف هذا الرقم، فإذا ماجرى استطلاع آخر وجاءت النسب أعلى من نسب 2016، فترامب سيكمل حكمه من البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.









وهذا يقول كيف فاز ترامب وكيف يفوز مجددًا، ربما لم يكن معظم ناخبيه يحبونه لكنهم أرادوا تغييرًا جذريًا في واشنطن واعتقدوا أنه يمكن أن يحدث ذلك، ويجب أن يستمروا في ذلك؟.









يروج داعمو ترامب إلى أنه حقق نتائج ايجابية للأمريكيين خلال فترة ولايته الأولى، فيشير مؤيدوه إلى التخفيضات الضريبية، وإعادة توجيه دور أمريكا في المجتمع العالمي، والتغييرات في السياسة التجارية وإصلاح القضاء الفدرالي.