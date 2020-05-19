90 ملياردير..تعرف على أهم ممولي حملة ترامب 2020

يدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سباق انتخابات الرئاسة في نوفمبر بعددٍ أقل من مؤيديه وممولي حملته من أصحاب الثروات المليارية، من خصمه المفترض نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، على الرغم من أن ترامب نفسه ملياردير وقطب عقارات كبير قبل وصوله لسدة الحكم، وفق ماذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.





و أفادت مجلة فوربس أن حملة ترامب قبلت تبرعات من 90 ملياردير خلال الدورة الانتخابية الحالية.





في حين أضاف الرئيس بعض الأعضاء الإضافيين إلى قائمة الجهات المانحة ، بما في ذلك حاكم ولاية فرجينيا الغربية جيم جاستيس.





وكان من اللافت ظهور حملة مقاطعة لمحال "هوم ديبوت" بعد أن تعهد أحد مؤسسيها بالتبرع بجزء من صافي ثروته لجهود إعادة انتخاب الرئيس ترامب في يوليو.





وواجه رجال اعمال آخرين لشركات وعلامات تجارية حملات مقاطعة مماثلة في أغسطس، لدعمهم ترامب.





وأهم داعمي حملة ترامب في حملته لأربع سنوات أخرى تبدأ من 2021، هم:





1-قدم حاكم ولاية فرجينيا الغربية، جيم جاستيس ، تبرعًا مليونيًا لترامب، بعد ثلاث سنوات فقط من انضمامه إلى الحزب الجمهوري، حيث تبرع الرجل بأكثر من مائة ألف من ثروته التي تبلغ 1.2 مليار دولار، وهو صاحب شركة فحم، وسياسي.





2-تبرعت لوري ميلكن، زوجة رجل الاعمال مايكل ميلكن الذي تم العفو عنه من تهمة الاحتيال في الأوراق المالية ، بأكثر من 12000 دولار بعد العفو عن زوجها، الذي تبلغ ثروته 3.7 مليار دولار.





3- تبرع ستيف وين ، الرئيس التنفيذي السابق لمنتجعات وين ، بما يقرب من نصف مليون دولار لحملة ترامب.





وستيف وين هو مؤسس منتجعات وين ، التي تمتلك العديد من أكبر الفنادق في لاس فيجاس بما في ذلك ميراج ، جزيرة الكنز ، بيلاجيو ، ووين لاس فيجاس ، وتبلغ ثروته الصافية نحو 3.7 مليار دولار.









4-بعد أن منحه ترامب وسام الحرية، تبرع الملياردير شيلدون أديلسون وزوجته ميريام بمبلغ 1.16 مليون دولار للرئيس ترامب.





وتبلغ قيمة ثروته الصافية أكثر من 31 مليار دولار، ومصدرها التجارة الترفيه والفندقة.





5- تبرع المستثمر والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون والـ"مستشار غير رسمي" للرئيس ترامب، "ستيفن شوارزمان" بـ700 ألف دولار .





وتبلغ ثروة الرجل الصافية أكثر من 17 مليار دولار.





6- أعطى مدير صندوق التحوط جون بولسون أكثر من نصف مليون دولار لحملة ترامب، وهو مستثمر تبلغ صافي ثروته أكثر من 4 مليارات دولار.





7- أعطى أندرو بيل، المصرفي في تكساس ومالك شركة بيل المالية، أموالًا للجنة جمع التبرعات المشتركة لترامب أكثر من أي ملياردير آخر.





وتبرع بيل بـ 1038400 دولار، وتبلغ القيمة الصافية لثروته 8 مليار دولار.





ويعد هؤلاء المتبرعين من المقربين لحملة ترامب، لكن هناك آخرين تبرعوا بمبالغ طائلة للحملة، في سبيل أن يفوز ترامب بأربع سنوات أخرى في سدة الحكم من البيت الأبيض.



