دواء يتناوله ترامب كي لا يصاب بـ كورونا

كشفت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن الدواء الذي يتناوله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال ترامب، في تصريح صحفي، إنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين، منذ أسبوع ونصف.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه ليس مصابا بفيروس كورونا، لكنه يتناول عقار يدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي.
في السياق ذاته، شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما شرسا على منظمة الصحة العالمية، ووصفها بأنها "دمية في يد الصين".
وأكد ترامب أنه سيحسم في وقت قريب، مصير التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن بلاده تدفع 450 مليون دولار مساهمة للمنظمة، وقال: "ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل".
ولم ينج الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، من هجوم ترامب الذي قال إن أوباما ترك الجيش الأأمريكي منكسرا، ووصف أوباما بأنه كان رئيسا سيئا، كانت فترة حكمه مريعة.