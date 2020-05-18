دواء يتناوله ترامب كي لا يصاب بـ كورونا

كشفت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن الدواء الذي يتناوله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





وقال ترامب، في تصريح صحفي، إنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين، منذ أسبوع ونصف.





وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه ليس مصابا بفيروس كورونا، لكنه يتناول عقار يدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي.



