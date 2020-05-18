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أخبار العالم

ترامب: هناك أخبار رائعة عن فيروس كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خبر رائع بشأن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أعداد إصابات فيروس كورونا تتجه بقوة إلى الانخفاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع استثناءات قليلة، أخبار رائعة جدا في الواقع".


وكان ترامب نشر مقطع فيديو دعائيا لحملته الانتخابية من أجل انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، كما يروج لنجاح إدارته في مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا.

إلى ذلك، قالت جامعة جونز هوبكنز في وقت سابق من يوم الأحد، إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 88.709، والإصابات تجاوزن 1.4 مليون حالة.

وتحتل الولايات المتحدة قمة أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، تليها روسيا، التي سجلت حتى الآن 281.752 إصابة فقط، و2631 وفاة، تليهما إسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

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