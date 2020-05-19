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هل يتم تطبيق الحجر على الوزير بعد اجتماعه بمحافظ الدقهلية المصاب بكورونا؟.. متحدث الري يجيب.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:01 ص
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية ووزير الري
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الرى: إن اجتماعا عقد أمس،  بين وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطي، وبين محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.

وأضاف محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي "إكسترا نيوز"، أن هذا الاجتماع كان بهدف التعاون بين الوزارة والمحافظة لبحث الأمور المتعلقة بالشأن المائي والمشروعات التي تتم بين المحافظة والوزارة .

واوضح المتحدث بأسم وزارة الرى ، أن خلال هذا الاجتماع تم خلاله اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل "ارتداء الكمامات، وعدم التصافح بالأيدي، ومراعاة البعد الاجتماعي في الجلوس".

وقال إن الصورة التي جمعت الوزير والمحافظ توضح أنه تم أخذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة .

وأكمل حديثه، أن وزير الري بحالة جيدة، ولم تظهر عليه أى أعراض، وسيتم اتخاذ اللازم وعمل المسحة والفحص الطبي، والأمور ستتضح لنا اليوم".
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