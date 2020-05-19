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الري: الوزير ارتدي كمامة أثناء لقاء محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:03 ص
وزير الري
وزير الري
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كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل جديدة في أزمة إصابة محافظ القليوبية بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن وزير الري اجتمع بالفعل مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.


وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه خلال الاجتماع تم اتخاذ الإجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامات وعدم السلام بالأيدي، وكذلك البعد الاجتماعي، متابعا أن الصورة التي جمعت الوزير والمحافظ توضح اتخاذ الإجراءات الوقائية بالفعل، وكان واضحا من الصور وأطمئن المواطنين أن وزير الري بحالة جيدة وسيتم اتخاذ اللازم وعمل المسحة والفحص الطبي.


وأكمل المتحدث، أن الوزير سيجري المسحة الطبية وكل المخالطين في المكتب أو الوزارة.

وطمأن المواطنين، قائلا :"الوزارة تجري يوميًا التعقيم والتطهير".

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