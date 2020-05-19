محافظ الدقهلية يكشف سر لقائه بوزير الري وهو مصاب بالكورونا

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: إنه التقى بوزير الري الدكتور محمد عبد المعطي صباح اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة؛ وذلك قبل معرفة إصابته بفيروس كورونا.









وأضاف أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «علي مسئوليتي علي قناة صدي البلد»، أنه شعر بالإرهاق بعد أن انتهيت لقائي بوزير الري صباح اليوم واتصلت بالطبيب لإجراء التحاليل.





ونوه أيمن مختار، إن حالته مستقرة بعد أن علم اليوم بإصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء عدة تحاليل، وثبت اليوم إصابته بكورونا.









وأضاف أيمن مختار، أنه بعد إجراء مسحتين لي ظهرت نتيجتين ايجابيتين وثبت إصابتي بفيروس كورونا.









وأوضح محافظ الدقهلية، أنه شعر بالإرهاق بعد أن قام بعدة جولات ميدانية، فقام بعدها بإجراء تحليل للتأكد من سلامته الصحية، مضيفا أنه شعر بكافة الأعراض ماعدا ارتفاع درجة الحرارة.









وشدد الدكتور أيمن مختار أنه قام بإجراء أشعة وتحليل دم والنتيجة ظهرت إيجابية، لافتا إلى أن الكحة هي المسيطرة على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.









وأشار إلى أن درجة الحرارة مضبوطة بالرغم من إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه متواجد الآن في الاستراحة ومنتظر تعليمات وزيرة الصحة لبدء العلاج طبقا للبروتوكول، مرددا "مستمرون في العطاء".