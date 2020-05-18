معنديش حرارة .. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا ولقائه بوزير الري صباحا



قال الدكتور أيمن مختار قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه بدأ يشعر بأعراض كورونا ، وتم أخذ عينات منه وتم ثبوت إيجابية الحالة.



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وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»:« أنا شعرت بالإرهاق بعد لقاء وزير الري صباح اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة»؛ موضحا أنه كان يجري العديد من الجولات الميدانية وفجأة شعر بإرهاق شديد وتواصل مع مسئول الصحة بالمحافظة وتم أخذ مسحتين وثبوت إصابته بكورونا.





وأشار المحافظ إلى أنه موجود حاليا في الاستراحة الخاصة بالمحافظة، وفي انتظار تعليمات وزارة الصحة والخضوع لـ الحجر الصحي، قائلا: «درجة حرارتي عادية ولكن الكحة مسيطرة عليا».





وكان موسى أعلن، أن محافظ الدقهلية أصيب بفيروس كورونا؛ مرددا: «دعواتكم المحافظ النشيط، تم ثبوت إصابته بكورونا».



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وأضاف «المحافظ يجري الآن تحاليل وفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية»؛ مشيرا إلى أنه يعمل بمنتهي الجدية منذ بداية كورونا.





وطالب موسى، بإجراء تحاليل لكافة المخالطين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ قائلا: « دلوقتي المسؤولين أصبحوا مصابين بفيروس كورونا».





وأشار موسى أن المحافظ من المسئولين التي لا تام أبدا