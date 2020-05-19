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متى سيتم فتح الفنادق مرة أخرى؟.. وزارة السياحة تجيب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:04 ص
وزارة السياحة والأثار
وزارة السياحة والأثار
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار: إنه فى وزارة السياحة والآثار تم البدء بالفعل بفتح بعض الفنادق التى تخضع للشهادة الصحية والكشف من غرفة المنشآت الفندقية أو وزارة السياحة ووزارة الصحة.

وأضافت "شلبي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأسبوع سيتم البدء بعمل جرد للتأكد من التزام الفنادق بمعايير السلامة الصحية والاحترازية، موضحة أنه بالفعل صدر تصريح لعمل الفنادق الملتزمة بالإجراءات والمعايير الصحية.

وأشارت إلى أن كل تلك الإجراءات من فتح الفنادق الملتزمة بالمعايير الصحية التى تتخذها وزارة السياحة والآثار للاطمئنان على المنشآت وعلى البنية الأساسية والتحتية التى تدعم السياحة.

وأفادت أنه حتى الآن لا يوجد استعجال لفتح السياحة واستقبال الزوار، بالرغم من أن ذلك معتمد على فتح الأسواق الخارجية ومدى قابليتها للوصول إلى مصر واستطاعتها بالموافقة على الأسواق التى ستتم الدخول إليها.

وتابعت أن وزارة السياحة والآثار تعمل بكل أجهزتها سواء على مستوى الفنادق أو المنشآت السياحية والآثار وحتى تطوير ميدان التحرير، لافتة إلى أنها تعمل فى كل ناحية وتستعد فى عدم التغاضى على الإجراءات الاحترازية لسلامة المواطنين أولا.

وأكدت أن عودة السياحة ستكون بضوابط صارمة جدا، متابعة أنه يوجد بمصر منشآت فندقية فريدة، أى أنه منذ وقف الطيران حتى اليوم تتبع عمليات التطهير والتعقيم من أجل فتحها مرة أخرى بالتعاون مع وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية.

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