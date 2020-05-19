الكرة للجماهير.. طفل صغير يحاول مشاهدة تدريبات ليفربول من خلف الأسلاك الشائكة..شاهد

في لقطة طريفة، حمل أحد الأشخاص طفلا صغير على كتفه، لمساعدته على مشاهدة تدريبات فريق ليفربول استعدادا لعودة تدريبات الدروى الإنجليزي، من خلف الأسلاك الشائكة.





واستأنف فريق ليفربول تدريباته، صباح اليوم الثلاثاء، بعد سماح رابطة الدوري الإنجليزي لفرق البريميرليج باستئناف تدريباتها.





وأصبح فريق ليفربول أول فريق بدوري الإنجليزي، يستأنف تدريباته، لأول مرة منذ توقف مسابقة الدوري الإنجليزي في شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.





يذكر أن الحكومة الإنجليزية، منحت رابطة الدوري الإنجليزي مؤخرا، الضوء الأخضر لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية، من شهر يونيو القادم.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.







