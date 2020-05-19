اللحظات الأولى لحريق مخازن بمبنى إداري في المعادي ..فيديو

حصل "صدى البلد" على مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للحريق الذى نشب داخل مخازن بمبنى إداري بدائرى المعادى، حيث التهمت النيران محتويات المخازن بالكامل.





ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بعدما تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير داخل مبنى إدارى بمنطقة صقر قريش دائرة قسم المعادى.













على الفور تم توجيه 10 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتبين أن المبنى يحوى كميات كبيرة من السيراميك والمخلفات تم تدميرها بالكامل.





ويبذل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جهودا مضنية لسرعة محاصرة النيران بعد أن تصاعدت أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة بالكامل.



