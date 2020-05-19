لأول مرة منذ أزمة كورونا .. رونالدو يعود للتدريبات مع يوفنتوس .. صور

وذكرت موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن كريستيانو رونالدو وصل إللى مقر تدريبات يوفنتوس ، صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء فحوصات فيروس كورونا، تمهيدا لعودة تدريبات الفريق.





وأضاف الموقع، أن كريستيانو رونالدو انتهي من مدة العزل، التي بدأها منذ وصوله إلى إيطاليا قادما من البرتغال، قبل أسبوعين.





وكان كريستيانو رونالدو سافر إلى البرتغال للأطمئنان على صحة والدته في شهر مارس الماضي، قبل أيام قليلة من إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي، بسبب فيروس كورونا





يذكر أن الاتحاد الإيطالي، أعلن أمس، الأثنين، تأجيل عودة مسابقة الدوري الإيطالي، حتى منتصف يونيو المقبل.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.



