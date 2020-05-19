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رياضة

بعد تعليق الدوري الإيطالي .. تعرف على آخر تطورات عودة الدوريات الأوروبية والعربية والإفريقية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:54 م
كرة القدم وفيروس
كرة القدم وفيروس كورونا
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محمد السعيد
بدأت كرة القدم تستعيد عافيتها مرة أخرى، بعد عودة بعض الدوريات واقتراب الآخر من العودة، بعد توقف دام نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

عودة الدوري الألماني، السبت الماضي، منحت باقي الدوريات الأمل في العودة، بعدما ظن البعض أنه لن تكون هناك كرة قدم في العالم هذا الموسم، بسبب تفشي الفيروس التاجي.

ويستعرض " صدى البلد" آخر تطورات عودة الدوريات الأوروبية والعربية والإفريقية.

الدوريات الأوروبية:
يترقب البعض عودة الدوري الإسباني والدوري والإنجليزي مطلع شهر يونيو المقبل، بعد عودة الفريق لتدريباتها مؤخرا، فيما تسود حالة من الغموض حول مصير الدوري الإيطالي، بعد قرار الاتحاد الإيطالي، أمس الأثنين، بمد إيقاف الكالتشيو حتى منتصف يونيو المقبل.


فيما أعلن الاتحاد الروسي استكمال مسابقة الدوري في 21 يونيو المقبل خلف الأبواب المغلقة.

على النقيض، لم تفكر بعض الاتحادات كثيرا في إيجاد حلول لاستئناف المسابقة، حيث تم إلغاء الدوري الهولندي مع عدم إعلان بطل، بينما أعلن كل من الاتحاد الفرنسي والبلجيكي إنهاء مسابقاتهم مع تتويج باريس سان جيرمان وكلوب بروج باللقب.

وتسعى معظم الاتحادات الأوروبية لاستعادة دروياتها خلال الفترة المقبلة، بدون تواجد الجماهير، لتقليل الخسائر المادية، الناتجة عن توقف النشاط الكروي.

الدرويات العربية:

حددت بعض الاتحادات العربية مواعيد رسمية لعودة دورياتها من تونس وقطر والسعودية والعراق وفلسطين .

فيما ترفض كلا من مصر والمغرب والجزائر والإمارات، اتخاذ قرارت متسرعة، تجنبا لحدوث أزمة مستقبلا.



الدوريات الأفريقية:
فضل عدد من الاتحادات الأفريقية إلغاء المسابقات المحلية في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تم إلغاء دوري مورشيوس، والدوري الكيني والأنجولي والغيني والليبيري والكونغولي والبوركيني والإثيوبي.

وتسود حالة من الغموض على بعض الدرويات الأفريقية، بسبب عدم التوصل حتى الآن لقرار سواء بعودتها أو إلغائها.


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