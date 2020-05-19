في زمن كورونا.. شاهد كيف احتفل لاعبو الدوري الألماني بأهدافهم

عادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، يوم السبت الماضي، بعد تجميد النشاط الرياضي هناك، وفي أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويعد الدوري الألماني، أول بطولة من الدوريات الخمس الكبرى، تستأنف بعد التوقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب انتشار الفيروس.





وجاءت احتفالات لاعبي البوندسليجا في عهد الكورونا بشكل مختلف، إذ حافظ بعض اللاعبين على البروتوكول الطبي المعتمد في ظل مخاوف تفشي الفيروس، مثل إيرلينج هالاند موهبة بوروسيا دورتموند الذي أحرز هدفًا في شباك شالكه بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-0، و ذهب إلى راية الركنية، للرقص وحيدًا، دون مصافحة أو معانقة زملائه.

وحرص لاعبو بايرن ميونخ أيضًا، على ضرورة عدم الاحتفال مع بعضهم بعضا عند إحراز الأهداف، وفضلوا الاحتفال على طريقة التلامس بالمرفق، في مباراتهم ضد يونيون برلين والتي انتهت لصالح الفريق البافاري 2-0.

بينما اخترق نجوم هيرتا برلين قواعد التباعد الاجتماعي، في الهدف الثالث بشباك هوفنهايم، حيث قام ديدريك بويوتا لاعب الفريق بتقبيل خد زميله ماركو جرويتش.





وانتهت مساء أمس الإثنين، منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني "بوندسليجا"، و حافظ بايرن ميونخ على صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، فيما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى النقطة 54 في مركز الوصيف.



