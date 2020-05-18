طارق العشري: الدوري الألماني أعاد الأمل لنا من جديد ونحتاج 8 أسابيع إعداد

أكد طارق العشري المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر بعودة النشاط الرياضى فى 15 يونيو المقبل بمثابة إحياء للأمل في نفوس اللاعبين.





وقال العشرى في تصريحات إذاعية: "كنا وصلنا لمرحلة اليأس، ولكن استبشرت خير بعودة الدوري الألماني، وعودة الحياة لطبيعتها رويدا رويدا".





وأضاف : " فى حالة عودة الدوري نحتاج فترة إعداد لمدة 8 أسابيع لعودة النشاط الكروي، ولايجب مقارنة وضعنا بالدوري الألماني، شهر إعداد لايكفي نحن في فترة راحة منذ ثلاثة شهور وليس هناك تجهيز بدني أو تعايش أو انسجام أو مهارات أو خطط ، لذا لابد أن نفكر فى الإعداد للدوري الجديد خوفًا من تلاحم المواسم وضغط اللاعبين".





يذكر أن اتحاد كرة القدم بدأ فى التخطيط بقوة لعودة واستئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس، وتأكيده على دراسة عودة الأنشطة الرياضية من جديد خلال منتصف يونيو المقبل.





وحدد اتحاد كرة القدم بشكل مبدئي 15 يوينو لعودة الأندية إلى التدريبات من جديد، تحسبا لاستئناف الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.





وحدد اتحاد الكرة شهر أغسطس المقبل كموعد مبدئي لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز واستكمال الموسم الكروي بشكل عادي.





واستقر اتحاد كرة القدم على توفير جميع الإجراءات الاحترازية للأندية من أجل تجنب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا مثلما حدث فى الدوري الألماني.





وربط اتحاد الكرة استكمال الدوري بصدور قرار رسمي من قبل مجلس الورزاء يفيد بعودة الأنشطة الرياضية من جديد خلال الفترة المقبلة.