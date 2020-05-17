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رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يواصل تصدر جدول الترتيب بعد الفوز على يونيون برلين بثنائية.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز بايرن ميونخ على مضيفه يونيون برلين بهدفين مقابل لا شيء في المواجهه التي جمعت بين الفريقين خلال الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.

وبهذا الفوز إرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة 58 محتلا بها صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد عند النقطة 30 محتلا بها المركز الثاني عشر.

وجاءت مجريات اللقاء كالتالي: 

الشوط الأول
إنتهى الشوط الأول من مواجهة بايرن ميونخ ويونيون برلين بتقدم البفاري بهدف نظيف.

وبدأ اللقاء باستحواز كامل من بايرن ميونخ على مستوى خط الوسط دون  خطورة حقيقية.

وجاء أول تهديد في اللقاء بعد هجمة سريعة للبايرن من الجهة اليمنى تصل الى بافارد المتقدم ليرسل عرضية يبعدها دفاع ينيون بيرلين.

وأشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه اللاعب كريستوفر لينز مدافع ينيون بيرلين في الدقيقة الثانية عشر من زمن الشوط الأول.

وهدد البايرن مرى يونين برلين مرة أخرى بعد انطلاقة من ديفيز من الجهة اليسرى يمرر الى جنابري على حدود منطقة الجزاء الذي يسدد مباشرة كرة تصطدم بالدفاع وتخرج رمية تماس.

وأحرز مولر مهاجم الفريق البفاري هدفا في الدقيقة السابعة عشر لكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل بعدما تأكد من الفار.

وفي الدقيقة 40 جاء هدف التقدم للبايرن عن طريق ركلة جزاء سددها روبيرت ليفاندويسكي بكل هدوء في الزاوية اليمنى محرزا التقدم للفريق البافاري.

وأضاف حكم اللقاء ثلاث دقائق وأطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني
بدأ الشوط الثاني بتحفظ من فريق يونيون برلين حتى لا تزداد غلة الأهداف.

وجاءت أول كرة خطرة ليونيون برلين فب الدقيقة ٦١ بعد انطلاقة من ماريوس بتلر من الجهة اليسرى يلعب عرضية رائعة ابعدها نوير بصعوبة.

ثم سيطرة من بايرن ميونيخ في طوال الشوط الثاني ولكن بدون فرص حقيقية للتسجيل.

وعزز بايرن ميونخ النتيجة وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة الواحدة والثمانون عن طريق ركلة ركنية من الجهة اليمنى ينفذها كيميتش بعرضية رائعة داخل منطقة الجزاء ليحولها بافارد بالرأس لتسكن الزاوية اليمنى للشباك.
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