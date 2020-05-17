أول تعليق من الاتحاد الألماني على احتفال لاعبي هيرتا برلين المثير للجدل





وأثار لاعبو هيرتا برلين الجدل، بسبب احتفالهم بهدف فريقهم الثاني الذي أحرزه وداد إيبيشفيتش، عن طريق المعانقة.









وذكر الاتحاد الألماني ، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن احتفال لاعبي هيرتا برلين لا يستدعي توقيع عقوبة عليهم، رغم ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، للحفاظ على سلامة الجميع.









ورفع هيرتا برلين رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ 11، بعد الفوز على هوفنهايم بثلاثة أهداف دون رد.







