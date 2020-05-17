AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من الاتحاد الألماني على احتفال لاعبي هيرتا برلين المثير للجدل

الأحد 17/مايو/2020 - 12:29 م
فريق هيرتا برلين
فريق هيرتا برلين
Advertisements
محمد السعيد
علق الاتحاد الألماني لكرة القدم، على اختراق لاعبي هيرتا برلين لقواعد التباعد الإجتماعي، خلال احتفالهم بهدف فريقهم الثاني في شباك هوفنهايم، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدروي الألماني.


وأثار لاعبو هيرتا برلين الجدل، بسبب احتفالهم بهدف فريقهم الثاني الذي أحرزه وداد إيبيشفيتش، عن طريق المعانقة.


وذكر الاتحاد الألماني، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن احتفال لاعبي هيرتا برلين لا يستدعي توقيع عقوبة عليهم، رغم ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، للحفاظ على سلامة الجميع.


ورفع هيرتا برلين رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ 11، بعد الفوز على هوفنهايم بثلاثة أهداف دون رد.


وشهد أمس، السبت، عودة منافسات الدوري الألماني، لأول مرة، بعد توقف دام نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلاسيكو بايرن ميونخ ودورتموند الأبرز.. جدول مباريات الدوري الألماني في مايو

كل ما تريد معرفته عن انطلاقة الدورى الألماني غدا

الدورى الألمانى.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين هوفنهايم و هيرتا برلين

الدوري الألماني.. هيرتا برلين يخطف هوفنهايم بهدفين في دقيقتين.. فيديو

الدوري الألماني.. هيرتا برلين يقسو على هوفنهايم بثلاثية بعد انتهاء التوقف ..فيديو

ترشيحاتنا

شهيد لقمة العيش.. مصطفى خرج لعمله فمات صعقا وقابل ربه صائما

بحمام سباحة وسينما.. كنيسة معروضة للبيع مقابل مبلغ خيالي.. صور

50 مليون دولار من البنك الدولي لـ مصر لمواجهة كورونا

صنعت من خشب السنط وحجر النار.. معصرة زيت الزيتون الأثرية شاهدة على التاريخ بالوادي الجديد

لا تغادر .. كيفية التعامل مع شخص مصاب بـ كورونا داخل منزلك

بعد حلقته في رامز مجنون رسمي .. وليد أزارو يرد الجميل لـ أشرف بن شرقي بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج لدكتور .. التفاح علاج فعال لهذه الأمراض

فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

دراسة أمريكية تكتشف مادة كيميائية تقي من فيروس كورونا.. تعرف عليها