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رياضة

الدوري الألماني.. هيرتا برلين يقسو على هوفنهايم بثلاثية بعد انتهاء التوقف ..فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز هيرتا برلين على ضيفه هوفنهايم بثلاثية نظيه في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

وخطف هيرتا برلين مضيفه هوفنهايم بهدفين في دقيقتين خلال الشوط الثاني.

أحرز كيفين أكبوغوما لاعب هوفنهايم الهدف الأول ولكن بالخطأ في مرماه وذلك في الدقيقة الثامنة والخمسون، وأضاف وداد إيبيشيفيتش الهدف الثاني لـ هيرتا برلين في الدقيقة الستون من زمن الشوط الثاني.

وعزَّز هيرتا برلين فوزه وأحرز الهدف الثالث عن طريق  وذلك في الدقيقية من زمن الشوط الثاني.

بهذا الفوز ارتفع رصيد هيرتا برلين للنقطة 31 يحتل بها المركز 11، بينما توقف رصيد هوفينهايم عند النقطة 35 محتلاً بها المركز التاسع.

وإنتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع هوفنهايم و هيرتا برلين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأظهر هوفنهايم خطورة كبيرة على مرمى هيرتا برلين ولكن لم تكلل هذة الخطورة بهز الشباك وانتهى الشوط الأول على ذلك.

ودخل كلا المدربين بتشكيلات مكونة من:
تشكيل هوفنهايم: أوليفر باومان، كيفين أكبوجوما، بينجامين هوبنر، ستيفان بوش، بافيل كاديرابيك، فلوريان جريليتش، سيباستيان رودي، ستيفين تسوبر، كريستوف بومغاتنر، إهلاس بيبو، روبرت سكوف.

تشكيل هيرتا بيرلين: روني يارستين، بيتر بيكاريك، جوردان تورونارايغا، ماكسميليان ميتلشتيت، مارفين بلاتنهارت، ديدريك بوياتا، بير سيليان شيلبرد، دودي لوكيباكيو، ماركو غروييتش، وداد إيبيشيفيتش، ماتيوس كونها.

وأستأنفت اليوم السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020، بعد توقف دام شهرين تقريبًا بسبب فيروس كورونا.
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