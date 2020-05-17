خالد بيومي معلقا على عودة الدوري الألماني: الأندية المصرية تتهرب

علق الناقد الرياضي خالد بيومي، عودة الدوري الالماني مجددًا بعد توقف كبير بسبب جائحة كورونا ومشاهد التباعد في الملعب.





وقال بيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "القاهرة الآن" والمذاع عبر قناة "الحدث العربية": "خبر سعيد ليس لقطاع الرياضة المحلي فقط لكن للعالم أجمع الذى شهد اليوم عودة الدوري الألماني".





وتابع بيومي: "الدوري الإلماني إكتسب اليوم طبيعة من نوع خاص وستطاع جذب أنظار العالم أجمع لانه في الاوقات العادية وسط زحام المباريات العالمية لم يشهد هذا الزخم ولكنه الآن يحظى بمشاهدات كبيرة".





وأشاد بيومي بالاجراءات الاحترازية والبرتوكول الرياضي المطبق في ألمانيا والتباعد بين اللاعبين والمدربين ايضًا وهو برتوكول موافق عليه من المستشارة مريكل شخصيًا.





ونوه الناقد الرياضى إلى أن عودة الدوري الالماني يعود في جوهره إلى إجراءات كثيفة عمل عليها منذ بداية الجائحة إستعدادًا لهذه اللحظة ووافق عليه ايضًا من جميع الاندية وهي أندية مستثمرة بعكس ما يحدث في مصر وأن الدولة هي من تدعم الاندية وهذا هو الدرس الحقيقي الذي يجب النظر إليه في الفترة القادمة بعد جائحة كورونا.



