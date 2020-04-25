خالد بيومي: بعض المدربين يقاتلون لعدم استكمال الدوري

استنكر خالد بيومي المحلل والناقد الرياضي فكرة طرح المدربين الفنيين فكرة إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.





و طرح بعض المدربين فكرة إلغاء الدوري المصري بسبب ضيق الوقت والاستعداد للموسم الجديد.





ونشر بيومي على صفحته الرسمية بموقع التغريدات "تويتر": "ليه البعض من المدربين بيقاتلوا على عدم استكمال الدوري".





ويتوقف الدوري المصري حتى نصف مايو المقبل وفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم أمس. طالع التفاصيل من هنا.





يذكر، أن الدوري المصري والدوريات العالمية متوقفة بسبب الإجراءات الاحترازية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".