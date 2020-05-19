هل أصيب محمد صلاح بـ كورونا؟.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يحملون الفيروس

أكدت تقارير صحفية بريطانية، ثبوت إصابة 6 لاعبين من الدوري الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه بعد المرحلة الأولى من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، فتبين إصابة 6 لاعبين من 3 فرق في الدوري الإنجليزي بفيروس كورونا.





وكان محمد صلاح وعائلته خضعوا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا أمس، دون الإعلان عن نتائج التحليل، ضمن المرحلة الأولى لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي لم تعلن عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا أو أنديتهم.





يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.