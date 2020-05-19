AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ماذا سرق نجم ليفربول من مغنية راب؟

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:37 م
ليفربول
ليفربول
Advertisements
إسراء أشرف

كشف جورجينيو فينالدوم، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، سر احتفاله الشهير، عند تسجيل الأهداف، في مرمى الخصوم. 

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، إنه يقلد مغنية راب (يونج م) رأيها تفعل تلك الحركة في مقطع فيديو، وكان الأمر لطيفًا جدًا بالنسبة له".

وتابع: "قلت لنفسي سأقوم بتقليدها عندما أسجل".

شاهد.. ليفربول أول فريق يبدأ التدريبات في إنجلترا

وأضاف: "أريد أن أفعل ذلك أكثر من روبيرتو فيرمينو الذي يمتلك الكثير من الاحتفالات، أتمنى القيام بذلك كثيرًا لأن هذا يعني أنني أسجل المزيد".

وأتم: "دعونا نأمل أن أتمكن من فعل المزيد من الاحتفالات، ولكن أتمنى ألا تكون يونج ما غاضبة من سرقتي لحركتها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل ليفربول لمباراة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود الهجوم

الغموض يسيطر على مستقبل فينالدوم مع ليفربول

فينالدوم يحتفل بذكرى الريمونتادا التاريخية على برشلونة

ترشيحاتنا

إصابة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بـ كورونا

أمين الفتوى: إخراج زكاة الفطر حبوبا قد يعود بالخسارة على الفقراء.. فيديو

لم نذهب للطبيب أبدا.. أم غريبة ترضع أطفالها 5 سنوات متواصلة

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

بعد ظهوره فى الاختيار.. خالد دبابة استشهد بعد زواجه بشهور ولم ير ابنه

حظر من الثامنة مساءً وكمامة إجبارية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر وحتى منتصف يونيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك