ماذا سرق نجم ليفربول من مغنية راب؟

كشف جورجينيو فينالدوم، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، سر احتفاله الشهير، عند تسجيل الأهداف، في مرمى الخصوم.
وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، إنه يقلد مغنية راب (يونج م) رأيها تفعل تلك الحركة في مقطع فيديو، وكان الأمر لطيفًا جدًا بالنسبة له".
وتابع: "قلت لنفسي سأقوم بتقليدها عندما أسجل".
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وأضاف: "أريد أن أفعل ذلك أكثر من روبيرتو فيرمينو الذي يمتلك الكثير من الاحتفالات، أتمنى القيام بذلك كثيرًا لأن هذا يعني أنني أسجل المزيد".
وأتم: "دعونا نأمل أن أتمكن من فعل المزيد من الاحتفالات، ولكن أتمنى ألا تكون يونج ما غاضبة من سرقتي لحركتها".