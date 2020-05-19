موقع بريطاني: إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بسبب سد النهضة

قال موقع "مورنينج ستار" البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا متهمة بأنها تشعل التوترات الاقليمية بالمنطقة بسبب مشروع سد النهضة.





وأضاف الموقع أن الاتهامات التي تواجهها إثيوبيا تأتي على خلفية إعلانها عن خطط لمل سد النهضة، وهي الخطوة التي تعارضها وتنتقدها كل من الجارتين مصر والسودان.





وأشار مورنينج ستار إلى أن الدول الثلاث على خلاف دائم بشأن بناء سد النهضة وسط مخاوف من تأثيره على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الازرق.





وقدمت مصر مؤخرا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حذرت فيها من أن المشروع سيؤثر على إمدادات المياه، مشددة على ضرورة العمل في إطار قواعد القانون الدولي.





وألقى الموقع الضوء على التأكيد المصري على أهمية الشراكة الإيجابية لإثيوبية لتسوية هذه القضية بطريقة عادلة ومتوازنة لضمان استمرار وديمومة الأمن والاستقرار في المنطقة.





وعلى الرغم من الموقع الموقف المصري، أشار مورنينج ستار إلى أن المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبي بالإنابة، أمسالو تيزازو، أصر على أن ملء السد خلال موسم الأمطار جزء من البناء المقرر. وقال: "لا يتوقع أحد منا شيء فيما يتعلق بملء السد ، لأن مصر والسودان تعلمان أن هذا سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين. بعد كل شيء ، تم بناؤه ليتم ملؤه ".



