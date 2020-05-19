حمدوك يتعهد بالتشاور مع آبي أحمد لاستئناف مفاوضات سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعهد بالتشاور مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.





وكانت مصر والسودان قد أكدا في بيان مشترك على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشان سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.





وقال حمدوك إنه سيجري اتصالات برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للتشاور بشأن عودة المفاوضات.





وجاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو أجراه حمدوك مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولى، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.





وجاء الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".



