AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك: الفضيلة موقف اختيار حر وليس فرضا أو أمرا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:31 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
Advertisements
سامح سلام

أكد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، أن الفضيلة هي استعدادٌ داخلي ثابت لفعل الخير تتيح للشَّخص ليس فقط أن يفعل أفعالًا صالحة وإنَّما أن يعطي أفضل ما فيه.

وأضاف بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك – في كلمة له بإكليريكيَة القدِّيس لاون الكبير بالمعادي – أن الإنسان الفاضل يسعى بكلِّ قواه الحسيَّة والرّوحيَّة إلى الخير، ويمضي وراءه ويختاره في أفعال واقعيَّة".

أقرأ أيضا ..

الأجراس تستعد للانطلاق من جديد.. ترقب بين الأقباط لعودة الصلوات

الأنبا باخوم: خطة محكمة للوقاية من فيروس كورونا حال فتح الكنائس

وتابع الأنبا إبراهيم إسحق  قائلا، إن الفضيلة هي موقف اختيار حرّ وليس فرضًا أو أمرًا، وهذا الاختيار الحرّ هامٌّ جدًا لأنَّه لابد وأن تتبعه اختيارات أخرى عديدة والتزامات متجددة. كما أنَّ الفضيلة ليست مجرَّد مقاومة الخطيئة ورفضها، بل هي السُّلوك في عمل الخير. فلا يكفي أن لا أضرّ النَّاس، بل بالأكثر أن أخدمهم وأعينهم وأتعب من أجلهم".

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أن الفضيلة ليست مجرَد فكرة ولا مثل أعلى، بل هي كالروح في الجسم يتفاعل معها الإنسان ويعيشُها في عراك مع ذاته. فلا حياة للفضيلة إن لم تُصبح واقعا حيًّا وتاريخًا شاهدًا؛ فحياة الشَّجرة في داخلها، ولكنها تعبِّر عن وجود الحياة فيها بالخضرة والثمر. ونحنُ نريدُ الفضيلةَ المثمرةَ بالعملِ الصَّالحِ وبالكلمةِ الطَّيبةِ والسُّلوكِ الحسنِ، والمحبَّةِ العمليَّةِ والقدرةِ المؤثِّرة".

وأوضح بطريرك الكاثوليك أن عكس الفضيلة الرَّذيلة: وهي "موقف باطني وعادة سلبية تخدِّر الضمير وتُظلمه، وتفتح الإنسان على الشر وتجعله مستعدًا بشكل اعتيادي لاقتراف الشَّرّ والخطيئة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تخصص يوما للصلاة من أجل مرضى كورونا

بطريرك الكاثوليك ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى

بابا الفاتيكان: المال والغرور والثرثرة من الأمور التى تقسم الجماعات

بطريرك الكاثوليك: نصلى ليرفع الله الوباء الذى اجتاح العالم

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

كنت متوتر.. محمد رمضان يكشف كواليس مشهد علقة فتحى وياسر فى مسلسل البرنس

أخبار الرياضة.. تأكيد بإلغاء الدوري.. هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا.. وائل جمعة يدافع عن سيد عبد الحفيظ

أخبار الزمالك.. رسالة كارتيرون للاعبين المهددين بالرحيل.. وخالد بيومي: أزمة نادي القرن فراغ

كريم فهمي: ضد اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت

دفن ليلى.. تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان طفلك.. عادات هامة تساعد ابنك على النوم بشكل سريع

طريقة عمل المرقوق باللحم في 15 دقيقة

لـ الحوامل.. أسباب غير متوقعة وراء آلام أسفل الظهر