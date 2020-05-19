بطريرك الكاثوليك: الفضيلة موقف اختيار حر وليس فرضا أو أمرا

أكد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، أن الفضيلة هي استعدادٌ داخلي ثابت لفعل الخير تتيح للشَّخص ليس فقط أن يفعل أفعالًا صالحة وإنَّما أن يعطي أفضل ما فيه.

وأضاف بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك – في كلمة له بإكليريكيَة القدِّيس لاون الكبير بالمعادي – أن الإنسان الفاضل يسعى بكلِّ قواه الحسيَّة والرّوحيَّة إلى الخير، ويمضي وراءه ويختاره في أفعال واقعيَّة".



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وتابع الأنبا إبراهيم إسحق قائلا، إن الفضيلة هي موقف اختيار حرّ وليس فرضًا أو أمرًا، وهذا الاختيار الحرّ هامٌّ جدًا لأنَّه لابد وأن تتبعه اختيارات أخرى عديدة والتزامات متجددة. كما أنَّ الفضيلة ليست مجرَّد مقاومة الخطيئة ورفضها، بل هي السُّلوك في عمل الخير. فلا يكفي أن لا أضرّ النَّاس، بل بالأكثر أن أخدمهم وأعينهم وأتعب من أجلهم".

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أن الفضيلة ليست مجرَد فكرة ولا مثل أعلى، بل هي كالروح في الجسم يتفاعل معها الإنسان ويعيشُها في عراك مع ذاته. فلا حياة للفضيلة إن لم تُصبح واقعا حيًّا وتاريخًا شاهدًا؛ فحياة الشَّجرة في داخلها، ولكنها تعبِّر عن وجود الحياة فيها بالخضرة والثمر. ونحنُ نريدُ الفضيلةَ المثمرةَ بالعملِ الصَّالحِ وبالكلمةِ الطَّيبةِ والسُّلوكِ الحسنِ، والمحبَّةِ العمليَّةِ والقدرةِ المؤثِّرة".

وأوضح بطريرك الكاثوليك أن عكس الفضيلة الرَّذيلة: وهي "موقف باطني وعادة سلبية تخدِّر الضمير وتُظلمه، وتفتح الإنسان على الشر وتجعله مستعدًا بشكل اعتيادي لاقتراف الشَّرّ والخطيئة".