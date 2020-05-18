AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا باخوم: خطة محكمة للوقاية من فيروس كورونا حال فتح الكنائس

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:45 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
Advertisements
سامح سلام
أكد الأنبا باخوم النائب البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أن هناك خطة محكمة حال اتخاذ قرار فتح الكنائس للوقاية من فيروس كورونا، وأن الكنيسة تنتظر تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا، ومنها إعادة فتح الكنائس في النصف الثاني من يونيو المقبل.
    

وقال الأنبا باخوم، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية ملتزمة حال فتح الكنائس بكافة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي بين الأفراد داخل الكنيسة، والتنبيه على عدم المصافحة بين المصلين، والتشديد على ارتداء الكمامات قبل دخول الكنيسة، والحرص على تطهير وتعقيم الكنائس بعد القداسات.

اقرأ أيضا ..

صلاة بـ الكمامات وتباعد كامل.. الكنيسة: جاهزون لعودة الطقوس وننتظر قرار الحكومة

مطهرات وتباعد.. الإنجيلية تستعد لعودة الصلاة في الكنائس


كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق قد قررت تعليق كافة الصلوات والأنشطة الاجتماعية وأن تقام صلوات الإكليل بحضور 6 أشخاص فقط، مع اقتصار صلوات الجنازة على أسرة المتوفى فقط، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التى تتبعها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وكان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه لم تصدر اية قرارات جديدة بشأن فتح الكنائس للصلاة حتى الآن، وأن كافة الكنائس ملتزمة بالقرار الذى تم اتخاذه بتعليق كافة الصلوات والأنشطة الكنسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقال القس بولس حليم إن الكنائس ستكون مستعدة حال اتخاذ قرار عودة الصلوات حسبما أعلن أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأفراح بـ 6 مدعوين فقط .. تعرف على تفاصيل عودة صلاة "الأكليل"

الأنبا رافائيل يستكمل "درس الكتاب" بدون حضور شعبي

مطهرات وتباعد.. الإنجيلية تستعد لعودة الصلاة في الكنائس

صلاة بـ الكمامات وتباعد كامل.. الكنيسة: جاهزون لعودة الطقوس وننتظر قرار الحكومة

ترشيحاتنا

سيتاح للجميع.. الرئيس الصيني يطمئن العالم بشأن لقاح كورونا

حقيقة اكتشاف سيدنا الخضر للدجال عند دخول المدينة.. علي جمعة يوضح

الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

جبتلنا الكلام.. رئيس البرلمان ينتقد إقامة نائب مائدة إفطار رغم تحذيرات كورونا

بالصور.. لحظة حريق منزل والد فنانة شهيرة

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك