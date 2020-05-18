الأنبا باخوم: خطة محكمة للوقاية من فيروس كورونا حال فتح الكنائس

الخاص بإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا، ومنها إعادة فتح الكنائس في النصف الثاني من يونيو المقبل.

النائب البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أن هناك خطة محكمة حال اتخاذ قرار فتح الكنائس للوقاية من فيروس كورونا، وأن الكنيسة تنتظر تفعيل قرار

وقال الأنبا باخوم، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية ملتزمة حال فتح الكنائس بكافة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي بين الأفراد داخل الكنيسة، والتنبيه على عدم المصافحة بين المصلين، والتشديد على ارتداء الكمامات قبل دخول الكنيسة، والحرص على تطهير وتعقيم الكنائس بعد القداسات.

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كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق قد قررت تعليق كافة الصلوات والأنشطة الاجتماعية وأن تقام صلوات الإكليل بحضور 6 أشخاص فقط، مع اقتصار صلوات الجنازة على أسرة المتوفى فقط، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التى تتبعها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه لم تصدر اية قرارات جديدة بشأن فتح الكنائس للصلاة حتى الآن، وأن كافة الكنائس ملتزمة بالقرار الذى تم اتخاذه بتعليق كافة الصلوات والأنشطة الكنسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال القس بولس حليم إن الكنائس ستكون مستعدة حال اتخاذ قرار عودة الصلوات حسبما أعلن أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.



