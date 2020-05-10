توقيع بروتوكول مشروع "بنت الملك" بين الكنيسة الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم خلال اللقاء توقيع بروتوكول التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي فيما يخص مشروع "بنت الملك".





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن مشروع "بنت الملك " يهدف إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلوغهن سن الزواج ممن تساهم الكنيسة في دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة والراغبين في تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة، للمساهمة في تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق.





وقع العقد من جانب الكنيسة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ومن جانب بنك ناصر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد تلقى اتصالا هاتفيا من قداسة البابا فرانسيس "بابا الفاتيكان"، تبادلا خلالها التهاني القلبية بمناسبة تذكار يوم المحبة الأخوية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الاحتفال بمناسبة تذكار يوم المحبة الأخوية بدأ منذ عام 2013 لدعم أواصر المحبة الأخوية التي تجمع الكنيستين في طريق خدمة السيد المسيح القائم والمنتصر.