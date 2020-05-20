الكنيسة تنصح المرأة بأفكار جديدة لاستثمار الوقت في المنزل

أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة التابع للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي" بهدف مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن، في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن مبادرة "وقتك غالي" تقدم لربة الأسرة عشرة أفكار متنوعة تساعدها على إسعاد أسرها وإفادة وبناء فكرهم ووجدانهم.

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وأضاف أن الفكرة الثانية التى تم طرحها هى أن تتعلم المرأة أكلات جديدة ومبتكرة يشارك فيها كل أفراد الأسرة، بهدف كسر روتين الحياة وقضاء وقت مفيد وممتع.





واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، بعشية عيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة (مؤسسة أكبر دير للراهبات).





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن القديسة دميانة شهيدة مصرية عاشت في القرن الرابع الميلادي لها مكانة هامة في الكنيسة القبطية، فكثير من الكنائس مبنية على اسمها، كما تسمي كثير من الأمهات بناتها باسمها تبركًا بهذا الاسم..





وولدت القديسة دميانة ومعنى اسمها (الجميلة الرقيقة وهو اسم يوناني مؤنث لاسم علم مذكر هو دميان) من أبوين مسيحيين في نهاية القرن الثالث الميلادي، وكان أبوها مرقس واليًا على البرلس والزعفران، وذات ليلة طلب أحد الأمراء خطبتها فرفضت لتكرس حياتها إلى الله.