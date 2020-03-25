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بين الناس

أهالى مركز البرلس بكفر الشيخ يستغيثون من تراكم مياه الصرف والقمامة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن السيد رمضان بكري، من سكان كفر الشيخ مركز البرلس البرج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة ومياه الصرف الصحى فى أرض الجوة المرحلة الرابعة.

ويقول فى رسالته: "تم التواصل مع مجلس المدينة ولكن لا يوجد تدخل لحل المشكلة، ولا بد من رفع هذه القمامة للحد من انتشار العدوى".
 
التواصل مع الشاكى: 01208922363

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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