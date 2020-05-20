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رياضة

الأسطورة يستلم الجائزة.. ذكرى تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:02 ص
تتويج النادي الأهلي
تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي
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محمد رشاد
يحل اليوم الأربعاء الـ 20 من مايو، الذكرى العشرين لاستلام صالح سليم أحد أساطير النادي الأهلي جائزة نادى القرن الأفريقى  خلال حفل كبير في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى عام 2000 بأن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا، من حيث عدد البطولات التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن.

وتسلم المايسترو، الجائزة، فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما سافر مع عدلى القيعى بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

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لقب نادي القرن يثير ضجة 
وعلى الرغم من توقف معظم دوريات كرة القدم على مستوى العالم نتيجة لتفشي فيروس كورونا، إلا أن عنصر الإثارة والتشويق والجدل المرتبط بلعبة كرة القدم مستمر ومتواجد دون توقف.

تم فتح ملف شائك وهام في الأيام الماضية، وهو ملف قضية لقب نادى القرن داخل قارة أفريقيا، والذى توج بها النادى الأهلى على حساب منافسه فريق الزمالك.

معايير جائزة نادي القرن

جائزة نادي القرن العالمي هي جائزة قرر الفيفا منحها للنادى الأعظم في القرن العشرين استنادًا إلى تصويت المشتركين في مجلة فيفا عام 2000، بعد أن كانت الطريقة هي الاعتماد على التصنيف الشهري لكل قارة.

ولكن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قرر أن يُغير طريقة الاعتماد على التصنيف الشهري لبروز عدم جدواها وحدوث أزمات بسببها، وقرر أن تعلن كل قارة من هو نادي القرن فيها ومن ثم يتم الاختيار بينهم نادي القرن العالمي.

معايير الجائزة هنا كان التصويت، وجاء فريق ريال مدريد في مقدمة هذا التصويت بنسبة 42%، ليحصل بذلك على جائزة نادي القرن على مستوى العالم كله.

أما في قارة إفريقيا، فوضع الاتحاد الأفريقي معايير دقيقة، وهي قياس مشاركات كل نادٍ في البطولات القارية وبناء على هذه المشاركات والإنجازات يُجمع كل نادٍ عدد من النقاط، صاحب النقاط الأكبر هو من يتوج بنادي القرن الأفريقي.

الأمر في آسيا كان مشابهًا، حيث تم الاعتماد على تاريخ المشاركات القارية أيضًا في المقام الأول.

أثار هذا التتويج خلال القرن العشرين حالة من الجدل والغضب الشديد لجماهير الزمالك، ومسؤوليهم الذين شككوا فى هذه النتيجة وأكدوا عدم صحتها، على الرغم من عدم اعتراضهم فى البداية، لتظل الجماهير البيضاء حتى وقتنا هذا لا تتقبل خسارة فريقها للقب نادي القرن.

تاريخ الجائزة
يعتبر القرن العشرين من أهم الفترات التى كُتب فيها التاريخ المميز لكرة القدم، فهو القرن الذي ظهرت فيه أندية قوية نجحت فى وضع حجر الأساس لشكل مستقبلها وحاضرها. 

فقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار من هو نادي القرن المنتهي استنادًا على الإنجازات التي حُققت ومدى تأثير هذا النادى على مستقبل كرة القدم.
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