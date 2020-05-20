الأسطورة يستلم الجائزة.. ذكرى تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.. فيديو

وعلى الرغم من توقف معظم دوريات كرة القدم على مستوى العالم نتيجة لتفشي فيروس كورونا، إلا أن عنصر الإثارة والتشويق والجدل المرتبط بلعبة كرة القدم مستمر ومتواجد دون توقف.

معايير جائزة نادي القرن





جائزة نادي القرن العالمي هي جائزة قرر الفيفا منحها للنادى الأعظم في القرن العشرين استنادًا إلى تصويت المشتركين في مجلة فيفا عام 2000، بعد أن كانت الطريقة هي الاعتماد على التصنيف الشهري لكل قارة.





ولكن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قرر أن يُغير طريقة الاعتماد على التصنيف الشهري لبروز عدم جدواها وحدوث أزمات بسببها، وقرر أن تعلن كل قارة من هو نادي القرن فيها ومن ثم يتم الاختيار بينهم نادي القرن العالمي.





معايير الجائزة هنا كان التصويت، وجاء فريق ريال مدريد في مقدمة هذا التصويت بنسبة 42%، ليحصل بذلك على جائزة نادي القرن على مستوى العالم كله.





أما في قارة إفريقيا، فوضع الاتحاد الأفريقي معايير دقيقة، وهي قياس مشاركات كل نادٍ في البطولات القارية وبناء على هذه المشاركات والإنجازات يُجمع كل نادٍ عدد من النقاط، صاحب النقاط الأكبر هو من يتوج بنادي القرن الأفريقي.



