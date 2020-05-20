السادس في العشر الأواخر «2006».. يسارية ماجيكو الأهلى قتلت أحلام التوانسة.. شادي محمد: كان بيزعق عشان ألعب الكورة بسرعة.. فيديو

قصة أبوتريكة في الصفاقسي عام 2006

شادي محمد يحكي قصة هدف الصفاقسي عام 2006

قال شادي محمد :"كنا في حالة نفسية سيئة جدا بعد ماتش القاهرة لكن مستر مانويل كان عنده يقين بأننا هنجيب الكاس من تونس ودايما كان يحفزنا معنويا ويحفز الجمهور القليل اللي سافر معانا تونس وكان حوالي 400 فرد".





وتابع :"المحاضرة الأخيرة قبل المباراة رسملنا الخطة والسيناريو اللي هنلعب به وقالنا أن الأهم عدم دخول أي هدف في مرمانا في أول تلت ساعة لامتصاص حماس الجمهور وعدم ترك أي مساحة لعبد الكريم النفطي نجم الفريق التونسي وقتها".





واستطرد قائد الأهلي السابق :"قبل الماتش وأثناء الإحماء لاحظنا رسمة جمهور الصفاقسي لأبو تريكة وهو بيهديلهم الكاس ودا مأغضبناش لكن كان دافع لينا طول الماتش أننا نرد عليهم في الملعب".





وواصل :" جوزيه لعب بكثافة عددية في نص الملعب وأشرك أكوتي في المباراة مع عاشور وحسن مصطفى وكنت انا ووائل ومحمد صديق في الدفاع ونجح في السيناريو الأول زي ما توقع لكن حصول أكوتي على إنذار أجبره على خروجه بعد ما كان هيخرّج محمد صديق في بداية الشوط الثاني".





وتابع شادي :" في الشوط الثاني تغير الوضع ونزول عماد متعب ووائل رياض خلانا مستحوذين أكبر قدر على الكرة وبنضغط من كل جوانب الملعب على الفريق التونسي لدرجة أن جمهور الصفاقسي أوقات كتير كان بيصفق لنا ودا ادانا دافع أكبر أننا نزود الضغط عليهم".



