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رياضة

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:55 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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ياسمين تيسير
واصل الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق هجومه على النادي الأهلي مشددا ان المارد الاحمر حصل على أول بطولة افريقية بدون وجه حق.

وأضاف خالد الغندور في تصريحات لقناة الزمالك أن إلغاء هدف حسن شحاته نجم الزمالك في مرمى الاهلي تسبب في اهداء البطولة للاهلي مشددا ان الامر لم يكن مجرد خطأ تحكيمي ولكن تتويج المارد الاحمر بالبطولة الافريقية موسم 82 كانت بفعل فاعل.


وتابع أن تالق محمود الخطيب نجم الاهلي و رئيسه الحالي في البطولة ذلك الموسم كان السبب في تتويجه بـ لقب أفضل لاعب.

وأكمل أن البطولة الافريقية في ذلك الموسم كانت من حق الزمالك وليس الاهلي مطلقا.


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