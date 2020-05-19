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رياضة

أخبار الزمالك.. رسالة كارتيرون للاعبين المهددين بالرحيل.. وخالد بيومي: أزمة نادي القرن فراغ

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:02 م
كارتيرون ولاعبي الزمالك
كارتيرون ولاعبي الزمالك
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ريهام بكير
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الثلاثاء 19-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة للاعبي الفريق الأبيض .


انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التصريحات الأخيرة لممدوح عباس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .


أكد خالد بيومي المحلل الرياضي، أن قرار عودة النشاط الرياضي، واسئتناف مسابقة الدوري الممتاز  سيكون في يد الحكومة المصرية. 

كشف مصدر مقرب من اللاعب طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة ما تردد بشأن إصابة اللاعب طارق حامد بفيروس كورونا، مؤكدا أن اللاعب يتمتع بصحة جيدة وكل ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا غير صحيح.


كشفت تقرير الصحف المغربية عن دخول نادي الرجاء البيضاوي في أزمة مع لاعبي يالفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك لتخفيض رواتبهم في الفترة المقبلة علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

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