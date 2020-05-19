رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك المهددين بالرحيل : لا تلفتوا للشائعات

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة للاعبي الفريق الأبيض .
وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بعدم الالتفات للشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تحديد اللاعبين المستبعدين للرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد المدير الفني للاعبين في رسالة عبر جروب الواتس اآب الخاص بالفريق أنه لم يتحدث مع الإدارة بشأن الراحلين ولم يطالب الإدارة برحيل أي لاعب.
وأضاف كارتيرون انه لم يجلس مع أي مسؤول بالنادي بشأن هذا الملف في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الدوري في الفترة الحالية.
وطالب باتريس كارتيرون لاعبي الفريق بعدم الالتفات للشائعات والالتزام بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم لتنفيذه في المنازل خلال الفترة الحالية تحسبا لعودة النشاط الرياضي في أي وقت.