رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك المهددين بالرحيل : لا تلفتوا للشائعات





وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بعدم الالتفات للشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تحديد اللاعبين المستبعدين للرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأكد المدير الفني للاعبين في رسالة عبر جروب الواتس اآب الخاص بالفريق أنه لم يتحدث مع الإدارة بشأن الراحلين ولم يطالب الإدارة برحيل أي لاعب.









وأضاف كارتيرون انه لم يجلس مع أي مسؤول بالنادي بشأن هذا الملف في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الدوري في الفترة الحالية.









وطالب باتريس كارتيرون لاعبي الفريق بعدم الالتفات للشائعات والالتزام بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم لتنفيذه في المنازل خلال الفترة الحالية تحسبا لعودة النشاط الرياضي في أي وقت.