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رياضة

خالد بيومي: أدرس الترشح لرئاسة الجبلاية.. وأزمة نادي القرن "فراغ"

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:51 م
خالد بيومي
خالد بيومي
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عمرو الحلوانى

أكد خالد بيومي المحلل الرياضي، أن قرار عودة النشاط الرياضي، واسئتناف مسابقة الدوري الممتاز  سيكون في يد الحكومة المصرية. 


وقال بيومي، في تصريحات إذاعية: "قرار عودة النشاط الرياضي متعلق بقرار الحكومة المصرية متمثلة في رئاسة الوزراء ووزارة الرياضة، ولا أثق في أي مسئول آخر عن الرياضة المصرية".


وعن تحرك الزمالك في قضية لقب نادي القرن قال: "بحث نادي الزمالك عن أزمة لقب نادي القرن ما هو إلا فراغ إعلامي، من أجل إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ذلك لن يتغير أي شيء في الأمر، ورئيس الزمالك الأسبق هنأ الأهلي وقتها".


وعن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة قال: "ماذا استفادت الكرة المصرية من وجود هاني أبو ريدة على مقعد رئاسة اتحاد كرة القدم، لم يقدموا أي جديد لكرة القدم المصرية، ومن المتوقع أن أترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم إذا انطبقت علي شروط الترشح".

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