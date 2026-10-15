وكالة الطاقة الدولية: طرح مخزونات نفطية يتجاوز 400 مليون برميل المتفق عليها في مارس

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن إجمالي كميات النفط المقرر الإفراج عنها من المخزونات الاستراتيجية سيتجاوز 400 مليون برميل، وهي الكمية التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في مارس الماضي، مشيرة إلى التزام الأعضاء بتسريع طرح الكميات المتبقية في الأسواق.

وأضافت الوكالة- في بيان- أن الدول الأعضاء تعهدت باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاستكمال الإفراج عن نحو 100 مليون برميل إضافية في الوقت المناسب، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لكل دولة.

وأوضحت أن الكميات المتبقية تشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال عمليات السحب من المخزونات وفق الالتزامات المتفق عليها.